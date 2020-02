Causa Eurofighter - Tanner droht Airbus mit Vertragsausstieg

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) legt in der Causa Eurofighter einen Gang zu und droht dem Airbus-Konzern mit einer Rückabwicklung des Eurofighter-Kaufvertrags, der unter Schwarz-Blau zustande kam. Was in der Causa bisher geschah.

"Ich fordere von Airbus endlich Wahrheit und Klarheit", sagte Tanner der APA Donnerstagfrüh. Das hätten sich die Österreicher nach 17 Jahren endlich verdient, so die Ministerin. Die Ministerin stellte außerdem explizit klar, dass auch ein Ausstieg aus dem Vertrag und ...