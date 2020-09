Causa Moria: Grüne Klubobfrau Maurer "durchaus kampfbereit"

Das vernichtende Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sorgt für ernst zu nehmende Dissonanzen in der österreichischen Regierungskoalition. Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer griff die ÖVP am Donnerstag in der "ZiB2" frontal an, weil sie die Aufnahme von betroffenen Flüchtlingen verhindert. Ihre Partei sei hier "durchaus kampfbereit".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Sigrid Maurer kritisiert den Regierungspartner ÖVP