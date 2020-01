Causa Seegrundstück: SPÖ OÖ nach Strafe für JVP entspannt

Die SPÖ Oberösterreich sieht die Entscheidung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) in der Causa Seegrundstück Mondsee, dessen Überlassung an die JVP als Annahme unzulässiger Parteispenden qualifiziert wurde, "sehr entspannt". In einer ähnlichen, die SJ betreffende Causa um eine Liegenschaft am Attersee sei die rechtliche Grundlage eine ganz andere, hieß es zur APA.

SN/APA (SOZIALISTISCHE JUGEND)/UNBE Das Seegrundstück in Steinbach am Attersee