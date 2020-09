Causa Telekom im Grasser-Prozess - Freispruch für Manager F.

In der Causa Telekom, einem Teil des Grasser-Prozesses, ist es am Dienstag überraschend zu einem - nicht rechtskräftigem - Urteil gekommen. Der angeklagte Ex-Telekom-Austria-Manager und frühere ÖVP-Organisationsreferent Michael F. ist vom Schöffensenat unter Leitung von Richterin Marion Hohenecker freigesprochen worden. Es habe ihm das Wissen zu der vorgeworfenen Geldwäsche gefehlt, so die Begründung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER / APA- POOL Manager F. habe das Wissen zu der vorgeworfenen Geldwäsche gefehlt