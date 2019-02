Chaostage in der SPÖ: Salzburgs SP-Chef fordert mehr parteiinterne Disziplin

Was Burgenlands SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil am Sonntag gefordert hat, geht weiter als die Pläne der schwarz-blauen Regierung: Sein Vorschlag, Präventivhaft auch für gefährliche Österreicher und nicht nur für gefährliche Asylbewerber zu ermöglichen, sorgte auch am Dienstag in der SPÖ ...