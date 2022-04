Chaotische Zustände: Die Lehrer sind am Anschlag

Pädagogen, die Coronamaßnahmen nicht mehr mittragen wollen. Lehramtsstudierende, die nach dem Studium einen anderen Job wählen. Lehrer, die die Schule verlassen.

Der oberste Lehrergewerkschafter, Paul Kimberger, ist nicht der Einzige, der Alarm schlägt: "Wir haben ein eklatantes Personalproblem, das sich durch Corona noch massiv verschärft hat." Von den knapp 129.000 Lehrerinnen und Lehrern in Österreich wird bis 2030 ohnehin fast die Hälfte regulär in Pension gehen. Damit nicht genug: Die zum Teil chaotischen Zustände an den Schulen durch die Coronamaßnahmen und der damit verbundene administrative Aufwand lassen viele Pädagoginnen und Pädagogen zweifeln, ob sie weiter im Schulbetrieb arbeiten wollen.

...