Chorherr nach Freispruch im Interview: "Ohne meine Mutter hätte ich das nicht zahlen können"

Der Ex-Grün-Politiker spricht im SN-Interview über fünf Jahre Vorverurteilung und enorm hohe Anwaltskosten.

Herr Chorherr, was ist Ihr Resümee nach dem Freispruch in erster Instanz? Christoph Chorherr: Natürlich bin ich unglaublich erleichtert über den Freispruch nach fünf Jahren. Vor allem bin ich erleichtert darüber, dass das Urteil so eindeutig ausgefallen ist: nicht im Zweifel, sondern als glatter Freispruch von allen Vorwürfen. Dankbar bin ich vor allem meiner 87-jährigen Mutter. Weil ich die gewaltigen Rechtsanwaltskosten, die angefallen sind, ohne ihre Ersparnisse nicht hätte zahlen können.

Wie viel hat Sie der Prozess bisher ...