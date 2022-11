Es geht um die grüne Unschuld

Spenden für Genehmigungen: Urgestein Christoph Chorherr steht unter Schmiergeldverdacht. Mit dem Grünen müssen sich namhafte Wirtschaftstreibende vor dem Strafgericht verantworten.

Wenn am Dienstag der Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wien zum Bersten gefüllt sein wird, geht es nicht nur um die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit durch einen Ex-Politiker. Es steht auch die weiße Weste der Grünen in Sachen Korruption auf dem Spiel.

Denn Hauptangeklagter in dem Prozess um Schmiergeldzahlungen ist das grüne Urgestein Christoph Chorherr. Zwei Jahre lang war er sogar Bundessprecher der Öko-Partei. Der 61-Jährige ist zwar nach Bekanntwerden der Anschuldigungen im September 2019 aus der Partei ausgetreten, dennoch beziehen sich die Tatvorwürfe auf seine Zeit als Planungssprecher und Gemeinderat der damals in Wien mitregierenden Grünen.

Namhafte Beschuldigte auf der Anklagebank

Neben Chorherr auf der Anklagebank sitzen neun weitere Beschuldigte, das Who's who der Wirtschaftsszene: unter anderem der Industrielle Michael Tojner, der Immobilieninvestor René Benko oder auch der Immobilienentwickler Erwin Soravia. Ihnen wird Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung in unterschiedlichen Beteiligungsformen vorgeworfen.

In der 55 Seiten langen Anklageschrift lastet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Chorherr an, er habe für das Zustandekommen von diversen Immobilienprojekten in Wien Spenden an den Verein S2Arch (Verein für soziale und nachhaltige Architektur) gefordert, angenommen oder sich versprechen lassen. Der studierte Volkswirt war bis 2018 Obmann des gemeinnützigen Vereins, der in Südafrika zwei Schulen, Behinderteneinrichtungen sowie mehrere Kindergärten errichtet hat. Als Mitglied der Stadtregierung soll der Grünpolitiker damals Immobilienprojekte der Mitbeschuldigten begünstigt und so seine Befugnisse wissentlich missbraucht haben.

Korruptionsverdacht wegen Geldzuweisungen

Die Anklage listet im Tatzeitraum von 2011 bis 2018 an die 50 Geldzuweisungen an den Hilfsverein in Höhe von mehr als 1,6 Mill. Euro auf. Chorherr habe sich durch Spenden systematisch korrumpieren lassen, glaubt die WKStA beweisen zu können.

Beispiel 1: Ein äußerst umstrittenes Hochhausprojekt von Michael Tojner am Wiener Heumarkt wurde am 1. Juni 2017 nach jahrelangem Tauziehen genehmigt. In der Folge soll es nicht nur amikale SMS zwischen Chorherr und Tojner gegeben haben, sondern auch drei Spenden an den Hilfsverein. Am 30. Juni 2017 flossen 5000 Euro, am 22. Mai 2018 waren es 35.000 Euro. Am 19. Jänner 2018 überwies die Firma eines Geschäftspartners von Tojner über 30.000 Euro.

Beispiel 2: Die Signa-Holding des Milliardärs René Benko spendete im November 2011 an S2Arch 100.000 Euro. Die Anklagebehörde sieht darin eine Schmiergeldzahlung für die spätere Genehmigung des Projekts "Hauptbahnhof Business Center", das 2014 feierlich eröffnet wurde.

Sämtliche Spender sollen der Anklage zufolge gewusst haben, dass der Hilfsverein im Einflussbereich von Chorherr stand (er war bis 2018 Vereinsobmann). Der Grünpolitiker wiederum soll seine finanzielle Beziehung zu den Geldgebern bewusst verschleiert haben.

Christoph Chorherr hatte Diversion beantragt

Alle zehn Angeklagten bestreiten, sich strafrechtlich schuldhaft verhalten zu haben. Ihnen zufolge stehen die Zahlungen für Bildungsprojekte in Südafrika in keinerlei Zusammenhang mit Verwaltungsvorgängen in der Bundeshauptstadt.

Die WKStA hat zudem gegen 21 Verbände die Verhängung einer Geldbuße nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz beantragt, darunter eine Projektgesellschaft der Erste Bank, die 2018 gekauft wurde.

Chorherr hatte im Sommer 2021 eine Diversion beantragt. Der frühere Planungssprecher wollte mit freiwilliger Geldzahlung oder der Erbringung gemeinnütziger Leistungen einen Strafprozess abwenden. Die WKStA lehnte das Angebot ab.