Christian Kern am Weg zurück in die Politik?

Fast täglich äußert sich Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern zu den steigenden Energiepreisen und kritisiert die Regierung. Schon einmal wechselte er in einer Krise in die Politik.

Aus der Sozialdemokratie kommen die meisten Wortmeldungen zur aktuellen Energie- und Teuerungskrise nicht von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die eigentlich nächste rote Kanzlerin werden will, auch nicht vom mächtigen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der im Moment mit der Wien Energie selbst Probleme hat, sondern von dem ehemaligen Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern.

Die Bühne der Sozialdemokratie gehört derzeit ganz dem früheren Politiker, der heute als Berater und Unternehmer in der Technikbranche arbeitet. Aber was will er erreichen, wenn er ...