Christian Kern: Rückzug aus SPÖ, kein Antreten bei der EU-Wahl

Der bisherige SPÖ-Chef Christian Kern tritt bei der EU-Wahl am 26. Mai nicht als Spitzenkandidat seiner Partei an. Kern dürfte im Rahmen einer Erklärung Samstagmittag seinen endgültigen Rückzug aus allen Parteifunktionen bekanntgeben. Die SPÖ lud am Vormittag zu einem entsprechenden Medientermin.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kern tritt bei der EU-Wahl nicht als Spitzenkandidat seiner Partei an