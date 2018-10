Christian Kern zieht "Schlussstrich als Berufspolitiker"

Der bisherige SPÖ-Chef Christian Kern hat am Samstag seinen vollständigen Rückzug aus der Politik erklärt. Bei einer Pressekonferenz verkündete Kern, nun doch nicht als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl antreten zu wollen. Mit der neuen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner habe er das abgesprochen. "Für mich ist das ein Schlussstrich als Berufspolitiker", sagte Kern.

Kern hatte am 18. September seinen Rücktritt als SPÖ-Chef angekündigt, nach einer mehrstündigen Schrecksekunde für die Partei aber angefügt, dass er bei der EU-Wahl als Spitzenkandidat für die SPÖ antreten werde und darüber hinaus auch eine europaweite Spitzenkandidatur für die Sozialdemokraten anstrebe. Die SPÖ-Parteigremien hatten Kern daraufhin bereits als Spitzenkandidat abgesegnet.

Der Vorgang hatte nicht nur innerhalb der Sozialdemokraten Wellen geschlagen. Kern sagte nun am Samstag: "Ich persönlich habe folgende Erfahrung gemacht: Als ehemaliger Regierungschef ist es gar nicht möglich, die Innenpolitik zu verlassen." Seine europapolitischen Vorhaben hätten in Intrigen zu versinken gedroht. Ihm fehle darüberhinaus die Sucht, ein politisches Mandat auszuüben.

Die Konsequenz nach zweieinhalb Jahren in der Politik: "Ich ziehe einen Schlussstrich als Berufspolitiker." Seine persönliche Zukunft sieht er wieder "in der Wirtschaft, im Unternehmertum." Einen bereits kolportierten Einstieg in die russische Gazprom wies Kern entschieden zurück.

Hintergrund: Nachdem Pamela Rendi-Wagner in der vergangenen Woche die Führung der Partei übernommen hat, wurden SPÖ-intern Rufe lauter, die sich wegen des chaotischen Abgang Kerns gegen dessen Spitzenkandidatur aussprachen.

Als möglicher neuer Spitzenkandidat wurde der bisherige Klubobmann Andreas Schieder gehandelt, der auch schon Interesse an einem Wechsel nach Brüssel bekundet hatte und von der Wiener SPÖ auf deren Kandidatenliste für die EU-Wahl gesetzt worden war. Kern wollte dies nicht kommentieren.

Kern betonte einmal mehr, die kommende Europawahl als "Schlacht der Schlachten um die Zukunft unseres Kontinents" zu sehen. Es gehe darum, eine Allianz von rechtskonservativen und rechtsextremen Parteien zu verhindern. Er habe aber erfahren müssen, "dass es als ehemaliger Regierungschef nicht möglich ist, die innenpolitische Bühne zu verlassen", meinte Kern. Damit habe er der Diskussion um Europa nicht mehr Gewicht geben können, sondern eine Fortsetzung des "innenpolitischen Klein-Kleins" erlebt.

Offiziell wird Christian Kern seine politischen Funktionen am 24. November am Parteitag der SPÖ zurücklegen.



SN/sn SN-Glosse vom 18. Mai 2016: „Man kann Christian Kern nur alles Gute wünschen...“ SN/APA/ROBERT J€GER Szenen eines Amtsantritts: Christian Kern am 17. Mai 2016 auf dem Weg zu einer Sitzung des SPÖ-Präsidiums im Parlament in Wien. Die APA übermittelte dieses Foto an jenem Tag um 10:09 Uhr. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Hier unterschreiben bitte: Christian Kern unterzeichnet am 17. Mai 2016 das Angelobungsdekret bei Bundespräsident Heinz Fischer. Die APA übermittelte dieses Foto an jenem Tag um 17:11 Uhr.

