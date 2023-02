Cobra-Chef Gulnbrein geht in Pension

Hannes Gulnbrein, Leiter des Einsatzkommandos (EKO) Cobra, ist diese Woche von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in die Pension verabschiedet worden. Der Spitzenbeamte tritt Ende des Monats seinen Ruhestand an, teilte das Ministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Wer an der Spitze der Spezialeinheit nachfolgen wird, ist noch offen, hieß es auf APA-Nachfrage. Gulnbrein hatte bei mehreren Großeinsätzen - bis hin zum Terroranschlag in Wien 2020 - führende Rollen inne.

