Corona: Ärzte, Polizei und Medien sind die Feindbilder radikaler Demonstranten

Corona und der Extremismus: Das Innenministerium warnt vor Gewalt gegen Gesundheitspersonal, Exekutive und Journalisten.

Gewalt gegen die Polizei: Bei einer angemeldeten Demonstration gegen die Coronamaßnahmen wurden am Mittwochnachmittag in Ternitz, Niederösterreich, drei Polizisten verletzt. Zwei Kundgebungsteilnehmer hatten bei ihrer Festnahme Widerstand geleistet und dabei den Beamten Blessuren zugefügt, berichtete die Austria Presse Agentur unter Berufung auf die Exekutive.

Gewalt gegen das Gesundheitspersonal: Die Bundeskurie der angestellten Ärzte in der Ärztekammer äußerte sich am Donnerstag "entsetzt" über die "zunehmende Gewaltbereitschaft einer Minderheit in der österreichischen Bevölkerung, die sich immer mehr und ganz offen ...