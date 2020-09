Corona-Ampel: Hofer will Einschaltung des Bundespräsidenten

FPÖ-Chef Norbert Hofer will, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Diskussion um die Corona-Ampel und die Verordnungen des Gesundheitsministeriums einschaltet: "Wann meldet sich endlich der ehemalige Grünen-Chef in der Hofburg zu all dem, was sein grüner Minister hier laufend verbockt?", schreibt Hofer in einer OTS. Überdies fordert der FPÖ-Chef ein Aus für die Corona-Ampel.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER FPÖ-Chef will der Corona-Ampel den Stecker ziehen