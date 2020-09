Corona-Ampel: Linzer Bürgermeister Luger wird Maßnahmen doch vollziehen

Sofern rechtliche Voraussetzungen geschaffen sind, wolle er sich an die Vorgaben der Regierung halten, stellte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Freitagabend klar. Zuvor hatte es von mehreren Seiten Kritik zur ersten Corona-Ampelschaltung gegeben. Ab 1. Oktober soll die Ampel auch gesetzlich funktionsfähig sein.

Voraussetzung, dass Luger in Linz die verschärften Corona-Maßnahmen umsetzt, sei, dass die Regierung die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffe. Wenn von der Regierung der Rechtsstaat eingehalten werde, habe er das natürlich auch zu tun, sagte Luger in der "ZiB2".

In einer ersten Reaktion darauf, dass seine Heimatstadt auf Ampelstufe "Gelb" gesetzt wurde, hatte Luger vermeldet, die Maßnahmen (wie etwa eine Maskenpflicht im Handel) nicht umsetzen zu wollen. Dies begründete er nun damit, dass ohne gesetzliche Basis von der Regierung nicht mehr als eine Empfehlung ausgesprochen werden könne. Gebe es einmal die Voraussetzungen via Gesetz oder Verordnung, dann habe er die Vorgaben zu erfüllen: "Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren." Dass Linz auf "Gelb" geschalten wurde, versteht der Stadtchef dennoch nicht.

Kogler: "Aufregung ist künstlich"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) weist die Kritik vor allem des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) an den Gelbschaltungen bei der Corona-Ampel brüsk zurück. Im "Puls24"-Interview meint der Grünen-Chef: "Ich halte die Aufregung für künstlich" und wirft Luger vor, "nicht einmal die Rechtslage internalisiert" zu haben.

Nicht jeder Bürgermeister, der etwas nicht verstehe, sei gleich handlungsanleitend für die Politik, spricht Kogler Richtung Linz und meint weiters: "Wenn es einzelnen nicht gefällt, wird man in der Bundesregierung damit leben können." Koglers Vorschlag: "Die sollen alle einmal auf den Boden kommen."

Anschober: "Kann sehr wohl regionale Maskenpflicht aussprechen"

Die Premiere der Corona-Ampel mit vier Gelbschaltungen hat schließlich am Freitag zu einem Disput über Kompetenzen geführt: Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sah einen "klassischen Fehlstart bei der Corona-Ampel". Die Gelbschaltung für Linz sei "unverständlich und auf Basis objektiver Zahlen nicht nachvollziehbar."

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hielt in einem Statement gegenüber der APA am Freitag fest, dass er sehr wohl auch eine regionale Maskenpflicht - etwa für die Stadt Linz - aussprechen könne. So hat der Verfassungsdienst Freitagnachmittag klar gestellt, dass Verordnungen auch seitens der Gemeinden und Länder einzuhalten sind. In einer Stellungnahme hieß es: "Ordentlich kundgemachte Verordnungen sind anzuwenden und von allen Personen zu befolgen. In Statutarstädten ist der Bürgermeister gleichzeitig als Bezirksverwaltungsbehörde tätig und gegenüber dem zuständigen Bundesminister (für Gesundheit) im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung über den jeweiligen Landeshauptmann weisungsgebunden."

Wien zeigte sich unerfreut - Graz und Kufstein gelassen

Unerfreut war auch die Reaktion, die aus Wien kam, nachdem die Bundeshauptstadt ein Gelb zugewiesen bekam: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kritisierte am Freitag mangelnde Transparenz. "Die Kriterien für die Ampel-Stellung müssen nachvollziehbar sein", forderte der Stadtchef in einer Aussendung. Die Bundeshauptstadt will aber erst auf den rechtlichen Rahmen des Bundes warten.

Im Falle Graz und Kufstein herrschte Gelassenheit: Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) sagte am Freitag zur gelb geschalteten Corona-Ampel, das dies für Ballungszentren "nicht überraschend und auch kein Grund für übertriebene Aufregung" sei. Auch der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) sagte: "Die Situation ist ernst zu nehmen und unser übergeordnetes Ziel ist es, rasch und dauerhaft den grünen Ampelstatus zu erreichen." In Tirol nahm man die gelbe Corona-Ampel im Bezirk Kufstein verhalten entgegen: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) kündigte im Rahmen einer Pressekonferenz an, wie in Wien erst einmal die bundesweite Verordnung abwarten zu wollen.

