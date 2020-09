Corona-Ampel: Vier Regionen starten gelb — dort wird Maskenpflicht ausgeweitet

Die Städte Wien, Graz, Linz und Kufstein wurden bereits am Freitag gelb eingefärbt. In diesen Regionen soll die Maskenpflicht verschärft werden. Das verkündete die türkis-grüne Bundesregierung am Freitagvormittag zum Beginn der Ampelschaltung. An der Feinjustierung der Parameter für die Ampelregelung wird aber noch gebastelt.

Corona-Ampel: Vier Regionen sind gelb eingefärbt

Kufstein, Graz, Wien und Linz werden am Freitag mit gelben Coronaampeln starten, das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt. In diesen Regionen solle auf Basis der Rechtsverordnung die Maskenpflicht im Handel wie in der Gastronomie ausgeweitet werden. In Geschäften solle voraussichtlich ab 11. September auch von Kundinnen und Kunden in den gelb gefärbten Bezirken Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie es auf der Homepage des Gesundheitsministeriums heißt. In der Gastronomie sind ab 11. September nur die Service-Mitarbeiterinnen betroffen. Die Ausweitung der Maskenpflicht trifft auch die Schulen: Schon ab Montag ist beim Zugang ins und Abgang aus dem Schulgebäude die Maske anzulegen, nicht aber im Klassenzimmer.

Auch bei Veranstaltungen soll es ab Anfang Oktober Einschränkungen hinsichtlich Besucherzahlen geben. Zusätzlich seien sechs weitere Regionen in Beobachtung, wie die Regierung verkündete, die einstweilen noch auf grün geschaltete sind. Dazu zu zählen etwa Wiener Neustadt, Eisenstadt und Wels. Bei Orange und Rot seien die Maßnahmen von ausgeprägterer Form, sagte Kurz. Die umfassende rechtliche Verankerung der Ampel wird erst Ende September erfolgen, dazu ist die Novellierung des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes notwendig.

An der Coronaampel, die am Freitag um 10.30 Uhr in Betrieb ging, wurde bis zuletzt geschraubt. Die Ampel solle der Bevölkerung eine transparente Darstellung für die Coronaentwicklungen in Österreich geben, sagte der Kanzler. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte: "Ein unübersichtlicher Fleckerlteppich soll vermieden werden." Künftig sollen die Ampeldaten jeden Freitag über die Homepage des Gesundheitsministeriums abrufbar sein.

Was bedeuten Grün, Gelb, Orange und Rot?

Grün bedeutet grundsätzlich, dass in dem Bezirk keine Gefahr droht, da es kaum Infektionen gibt. Bei Gelb lassen sich die Infektionen klaren Clustern zuordnen und die Lage ist stabil, Orange weist auf ein hohes Infektionsrisiko hin: Nicht alle Infektionen können klar Clustern zugeordnet werden und die Infektionszahlen steigen. Bei Rot geht die Zahl der Infektionen stark nach oben, mehr als die Hälfte der neu infizierten Personen lässt sich keinem Cluster zuordnen.

Die Indikatoren für eine Ampeleinstufung (Übertragbarkeit, Clustereingrenzung, medizinische Ressourcen, Relation zu durchgeführten Tests) wurden zuletzt von der 19-köpfigen Coronakommission festgelegt. "So können wir lokal und regional reagieren", sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Diese Regionalisierung sei eine Lösung, nicht das Problem. "Momentan stellen wir fest: Es gibt Differenzen hinsichtlich Testgeschwindigkeit und Kontaktrückverfolgung in den einzelnen Bundesländern." Er rief zum Wettbewerb unter den Ländern aus, denn es stelle sich die Frage: "Wer ist schneller, das Virus oder wir?"

Anschober: "Grün ist kein Freibrief"

Erneut appellierte der Gesundheitsminister an die Achtsamkeit der Bürgerinnen und Bürger: "Vorsichtig sein, Abstand halten, freiwillig zum Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen greifen, um sich und andere zu schützen." Er warnte zudem: "Grün ist kein Freibrief." Mehr als 350 Neuinfektionen seien von Donnerstag auf Freitag in Österreich vermeldet worden, zudem seien 14.232 Tests innerhalb von 24 Stunden durchgeführt worden, schilderte der Gesundheitsminister.



"Gelb ist kein Grund für Dramatik oder Vorwürfe für einzelne Regionen", betonte der Minister. In Städten würde das Virus vermehrt um sich greifen, die Behörden in den aktuell betroffenen Regionen leisteten Anschober zufolge gute Arbeit. Auch Rot würde keinen vollständigen Lockdown wie im März bedeuten, stellte Kurz am Freitag klar: "Aber die Maßnahmen wären weitreichend, was die Einschränkung unserer Freiheit betrifft."

Quelle: SN