Corona-Ampel: Wien, Innsbruck und fünf weitere Bezirke werden orange

Nicht nur die Zahl der Infizierten, auch die Zahl der Corona-Spitalspatienten steigt. Deshalb wird die Ampel-Kommission sieben Bezirke orange schalten. Doch was bedeutet das jetzt?

Die steigenden Corona-Infektionszahlen stellen die heimische Politik vor ungelöste Probleme. Vor allem an der Schaltung der Coronaampel scheiden sich die Geister. Das Bundeskanzleramt drängte am Montag vor der Sitzung der Ampelkommission darauf, dass die Ampel in Wien und Innsbruck aufgrund der dort besonders gravierenden Situation auf Orange geschaltet werden solle.

Am Abend kam dann die Bestätigung: Die Ampel-Kommission beschloss nach stundenlanger Debatte die Empfehlung, erstmals Bezirke auf orange zu schalten. Davon betroffen sind Wien, Innsbruck-Stadt, Kufstein, Dornbirn, Bludenz, ...