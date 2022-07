Corona an den Schulen: Kritik an Einsatz infizierter Pädagogen

Positive Volksschul- und Kindergartenkinder müssen auch nach Quarantäne-Aus daheimbleiben.

Für einige Verwirrung sorgte die Ansage von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im dienstagnächtlichen "ZiB 2"-Interview zum Quarantäne-Aus an Kindergärten: "Wenn das Kind keine Symptome hat, dann bringen Sie Ihr Kind ganz praktisch mit Maske in die Kinderbetreuung, können es dort abgeben und wieder abholen."

Dass der Minister damit nicht nur seiner Gattin - der das Quarantäne-Aus kritisierenden Vorarlberger SPÖ-Chefin -, sondern auch seiner eigenen Verordnung, die am Mittwoch in der "Sammelnovelle Verkehrsbeschränkung" herauskam, widersprach, macht den Start der neuen Maßnahmen auch nicht einfacher. In §4 der novellierten Covid-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung bleibt Coronapositiven das Betreten u. a. von Kindergärten und Volksschulen untersagt. In §4 Abs. 1 wird das Betretungsverbot für Mitarbeiter und Betreiber aufgehoben - aber nur für diese. Für Kindergartenkinder und Schüler im Volksschulalter gilt das Betretungsverbot - schon weil sie nicht stundenlang Maske tragen können. In der "rechtlichen Begründung" der neu gefassten Verkehrsbeschränkungsverordnung wird erläutert: "Da in einer Durchschnittsbetrachtung nicht davon auszugehen ist, dass Kinder im Kindergartenalter bzw. in der Primarstufe die Maske durchgehend korrekt tragen, ihr epidemiologisches Gefährdungspotenzial einschätzen und ihr Verhalten danach ausrichten können, wird ein Betretungsverbot für SARS-CoV-2-infizierte Kinder vorgesehen."

Dass künftig infizierte und potenziell ansteckende Lehrer in Schulen zugelassen werden, kritisierte der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger im Gespräch mit der APA. Auch an den Kindergärten sieht man den Einsatz infizierter Pädagogen mit Skepsis. "Wir sind von dieser Ankündigung sehr überrascht", erklärt Elmar Walter, Geschäftsführer der St.-Nikolaus-Stiftung, die in Wien in 90 Kindergärten 1150 Mitarbeiter beschäftigt und 6350 Kinder betreut, den SN. "Aus der Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre wissen wir, dass die Ansteckungsgefahr im Kindergarten sehr hoch ist. Wir haben auch eine Sorgfaltspflicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und möchten sie keinem unnötigen Risiko aussetzen." Insbesondere für die Entwicklung junger Kinder sei es wichtig, die Mimik der Pädagoginnen und Assistentinnen zu sehen. Die Personalsituation sei weiter angespannt: Aus jetziger Sicht müsse man im Herbst von Schließungen aufgrund von Krankenständen ausgehen.