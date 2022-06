Corona: Aus für die Impfpflicht

Die türkis-grüne Bundesregierung schafft die Impfpflicht ab. Verfolgen Sie die Entscheidung hier im Livestream!

Pressekonferenz zur Impfpflicht ab 14 Uhr im Livestream:

"Die Debatte um die Impfpflicht hat Gräben aufgerissen und die Solidarität beseitigt, raus aus der Eskalation der Worte." So begründet Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Entscheidung der Regierung zum Aus für die Impfpflicht. Man müsse Verantwortung und Solidarität im Umgang mit Covid übernehmen. Es habe sich in den letzten Monaten gezeigt, "die Impfpflicht bringt die Leute nicht zum Impfen". Es sei sogar das Gegenteil der Fall, dass Impfwillige die Impfung ablehnten, weil sie sich eine solche nicht vorschreiben lassen wollten. "Wir haben die Zustimmung zur Impfung per se verloren." Omikron habe auch die Regeln verändert, es müsse ein Umgang mit dem Virus gefunden werden. Es gebe die Impfung, es gebe Medikamente, "aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder Verschärfungen gibt, wenn eine neue Variante kommt". Der grüne Pass bleibe vorerst, aber der ist die nächste Phase.

ÖVP-Clubchef August Wöginger ergänzte, es sei vernünftiger, dieses Gesetz ruhen zu lassen. "Wenn man etwas mit Zwang oder Pflicht anordnet, legt es bei vielen den Schalter um, aber das lasse ich mir nicht sagen." In vielen Familien und am Arbeitsplatz sei der Zusammenhalt in Mitleidenschaft gezogen worden. "Wir wollen allen Leuten signalisieren, wir nehmen von der Pflicht Abstand, aber wir müssen anders lernen mit dem Virus umzugehen." Wenn die Auffrischungsimpfung komme, dann sollten die Leute freiwillig kommen.

Noch heute wird der Antrag eingebracht, Mitte Juli wird der Bundesrat das voraussichtlich absegnen. "Wir sind in einer Krisensituation, da braucht es das Miteinander, nicht das Gegeneinander." Er sei froh darum.