Corona-Ausreisetests sind offenbar hocheffektiv

Eine Untersuchung zeigt, wie sehr regionale Maßnahmen bei der Pandemiebekämpfung helfen.

Das Gasteiner Tal, die Bezirke Braunau, Wiener Neustadt, Hermagor, Schwaz und aktuell ganz Tirol. Das sind nur einige jener Regionen und Bezirke, in denen es in den vergangenen Monaten zur Pandemiebekämpfung verpflichtende Ausreisetests gab und gibt. Seit Anfang März setzt die Politik in sogenannten Hochinzidenzgebieten zunehmend auf diese lokale Maßnahme. Hochinzidenzgebiete sind Regionen, Bezirke oder Gemeinden, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) sieben Tage hintereinander über einem Wert von 400 liegt.

Kürzlich sind die niederösterreichischen Bezirke Neunkirchen ...