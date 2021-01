Corona-Demos: Müssen wir das dulden? Das sagen Verfassungsexperten

Coronademos empfinden viele, die sich an die Regeln halten, als Hohn. Was die Behörden gegen den Missbrauch des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit tun könnten.

Nie seit dem Zweiten Weltkrieg mussten die Österreicherinnen und Österreicher solche Einschränkungen hinnehmen: Wegen Corona dürfen sie nicht ins Kino, nicht ins Konzert und nicht ins Kaffeehaus. Eltern müssen neben dem Homeoffice ihre Kinder unterrichten. Spitäler sind voll, Betriebe stehen still, es herrscht Rekordarbeitslosigkeit und der Staat häuft notgedrungen Schuldenberge an. Und dann müssen wir an den Wochenenden noch diese Bilder ertragen: Leute, die sich auf dem Heldenplatz drängen und die Salzach entlangschlendern, um gegen die Coronamaßnahmen der Regierung zu ...