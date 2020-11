Corona: Die berechtigte Angst vor dem Bildungsverlust

Agenda Austria drängt darauf, das Aufgehen der Bildungsschere auszugleichen.

Wie groß ist der Bildungsverlust durch die Pandemie? Schätzungen der OECD zufolge ist im Schnitt in den OECD-Ländern ein Drittel der Schultage ausgefallen. Hanno Lorenz von der liberalen Denkfabrik Agenda Austria verweist auf eine Oxford-Studie, laut der es etwa in den Niederlanden einen Bildungsverlust von 20 Prozent gegenüber normalen Schuljahren gegeben hat. Dabei gehört das Land mit Finnland und Estland zu den Spitzenreitern bei der digitalen Bildung. In Österreich fehlen dazu konkrete Daten. Laut Lorenz muss man davon ausgehen, dass der Verlust höher ist als etwa in den Niederlanden, da Österreich viel weniger auf ein digitales Bildungswesen vorbereitet war und Schichtbetrieb sowie die Zeit nach dem Lockdown alles andere als normal verliefen.

Im Vergleich zu Schülern, deren Eltern Uniabschluss haben, haben Kinder aus bildungsfernen Schichten laut Lorenz im Schnitt 40 Prozent mehr Bildungsverlust erlitten. Beim Homeschooling habe sich klar die Bedeutung der Lehrkraft gezeigt - "digitale Hilfsmittel können die Lehrkraft nicht ersetzen, auch nicht im Distance Learning". Auch habe sich gezeigt, dass man Homeschooling nicht durchführen könne, indem man Schülern einen Arbeitsauftrag für die Woche übermittle, den sie allein bearbeiten sollten.

Eine deutsche Studie zeigt, dass Schüler im Lockdown im Vergleich zur Phase davor nur die Hälfte der Zeit mit Bildung verbracht hätten. Auch hier stiegen schlechtere Schüler viel schlechter aus, da sie viel mehr Zeit mit Videospielen oder TV verbrachten. Lorenz: "Es braucht mehr verpflichtende virtuelle Präsenz in digitalen Klassenzimmern, um diese Nachteile möglichst gering zu halten." Über digitale Lernplattformen müsse der Unterricht digital, aber möglichst wie im normalen Klassenzimmer stattfinden, damit der Lehrer Hilfe geben und überprüfen könne, wer dem Unterricht folgen könne, um Schüler und Eltern nicht allein zu lassen.

Der Bildungsexperte warnt, dass, wenn die deutliche Spreizung des Lernfortschritts zwischen daheim unterstützten und allein gelassenen Schülern nicht rasch ausgeglichen werde, sie sich über die restliche Schullaufbahn immer weiter verstärken werde. "Dann werden die Probleme noch größer und das wird später Riesenprobleme für diese Schüler am Arbeitsmarkt mit sich bringen." Es sei sehr wichtig, die Unterschiede gezielt und rasch zu kompensieren, da Bildung aufbauend verlaufe. Während Schulschließungen und Distance-Lehre sei das utopisch - aber für die Phase danach sei wichtig, Maßnahmen zu entwickeln, um das zu schaffen.