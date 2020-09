Corona: Die Regierung setzt auf mehr Eigenverantwortung

Keine neuen Gesetze und Verordnungen - darauf einigte sich die Regierung am Mittwoch bei ihrem ersten regulären Ministerrat nach der Sommerpause. Vielmehr setze man in der Coronapandemie im Herbst auf die Eigenverantwortung der österreichischen Bevölkerung, verkündete Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch bei der Pressekonferenz: "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels."

Alle müssten ihren Beitrag dazu leisten, "damit wir gut durch den Herbst und den Winter kommen", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch nach dem Ministerrat. Wesentlich dabei: "Das Abstandhalten sowie das Tragen einer Maske, dort, wo der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann." Außerdem gab Kurz die "dringende Empfehlung" ab, bei privaten Feierlichkeiten die maximale Personenanzahl von 25 nicht zu überschreiten. Menschen, die sich Corona-bedingt in Quarantäne begeben müssen, sollen schärfer kontrolliert werden. Weitere Verschärfungen werde es regional geben, wenn die Ampelfarben sich in Richtung Orange oder Rot drehen. Das Ampelsystem startet am Freitag. Bei der ersten Ministerratssitzung nach der Sommerpause war die Corona-Pandemie in Anbetracht der über den Sommer gestiegenen Neuinfektionen Hauptthema. Worauf sich ÖVP und Grüne konkret einigen konnten, will Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) sowie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im Anschluss an den Ministerrat vorstellen.



Quelle: SN