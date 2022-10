Corona: Die Rufe nach der Maske werden lauter

Und wieder wird über die Maskenpflicht debattiert. Experten sind dafür, die Länder prinzipiell diskussionsbereit.

Die Aussagen zu einer Wiedereinführung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Lebensmittelhandel oder in Innenräumen waren zuletzt etwas widersprüchlich: Während die grüne Klubchefin Sigrid Maurer unmittelbar nach der Hofburgwahl am Sonntag meinte, dass die Maskenpflicht nun wieder komme, "so wie es immer angekündigt war", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch, Maurers Parteifreund: Das werde man erst bis zum 23. Oktober entscheiden. Bis dahin laufe die aktuelle Maßnahmenverordnung. Und Grünen-Chef Werner Kogler sagt: "Es wird darauf ankommen, wie sich die Lage entwickelt."

...