Corona-Einsatz der Miliz endet früher als geplant

Wegen der Grenzöffnungen wird nur noch die Hälfte der aufgebotenen Milizsoldaten benötigt. Für die übrigen 800 Soldaten - auch die Salzburger - endet der Einsatz spätestens am Montag.

Für die Hälfte der einberufenen Milizsoldaten ist der Corona-Einsatz nach kaum drei Wochen schon wieder zu Ende. Kaum hatte die Bundesregierung am Mittwoch die Öffnung der Grenzen zu allen Nachbarländern (mit Ausnahme Italiens) verkündet, wurde in Salzburg der Einsatz der Miliz an der Grenze zu Bayern beendet bzw. "ruhend gestellt". Noch in der Nacht auf Donnerstag kehrten die 105 Milizsoldaten in die Schwarzenbergkaserne zurück.

Am Donnerstag bestätigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), dass der Einsatz für 800 der rund 1400 Milizsoldaten, die Anfang Mai für drei Monate eingezogen worden waren, bereits wieder zu Ende ist. Für die Jägerkompanien aus Salzburg, Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich ist der kommende Montag der letzte Einsatztag.

Die Milizsoldaten in den anderen Bundesländern bleiben hingegen im Einsatz. Dies liegt daran, dass der sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz des Bundesheeres an der Grenze zu Italien ja weiterhin notwendig ist. Die Soldaten werden dort weiterhin an der Seite der Polizei Gesundheitskontrollen durchführen und Fiebermessen. Auch für die Überwachung von Botschaften werden die rund 600 im Einsatz verbleibenden Milizsoldaten weiterhin eingesetzt. Laut Tanner wird der Einsatz dieser 600 Milizsoldaten bis Ende Juli fortgesetzt.

Dass es sich bei der Teilmobilisierung des Bundesheeres - der ersten in der Geschichte der Zweiten Republik - um einen Marketing-Gag gehandelt habe, wie von manchen kritisiert wurde, weist Tanner zurück: Um die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres zu gewährleisten, sei die Aufbietung der Miliz absolut notwendig gewesen, sagt sie.

Den Startschuss für die Teilmobilisierung des Bundesheeres hatte die Ministerin Mitte März gegeben, als sich die Coronakrise in Österreich dramatisch zuspitzte. Da die Miliz nicht von einem Tag auf den anderen einsatzbereit war, wurden zunächst die Präsenzdiener, die an sich Ende März abrüsten sollten, dazu verpflichtet, zwei Monate länger zu dienen. So konnte die Zeit überbrückt werden, bis Anfang Mai rund 1400 Milizsoldaten einrückten. Nach einer zweiwöchigen Ausbildung begann am 18. Mai deren eigentlicher Einsatz.

Die erstmalige Aufbietung der Miliz war notwendig geworden, da das Bundesheer zur Zeit ständig zwischen 3500 und 4000 Mann im Einsatz hat. Zum Corona-Einsatz kommen ja noch die Auslandseinsätze und der Grenzeinsatz gegen die illegale Migration dazu. Mit Berufssoldaten allein war das nicht zu schaffen, da diese ja auch für die Rekrutenausbildung gebraucht werden.