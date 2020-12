Corona-Härtefonds: FPÖ wirft ÖVP "Vetternwirtschaft" vor

Die FPÖ wirft der ÖVP wegen eines Projektauftrags aus dem Arbeitsministerium zur Optimierung des Corona-Familienhärtefonds "Vetternwirtschaft" vor. Denn ein Auftrag aus dem Haus von Ministerin Christine Aschbacher (ÖVP) in der Höhe von 108.000 Euro (ohne Steuer knapp unter der Ausschreibungsgrenze) ging an Grant Thornton Austria. Partner in dem weltweit agierenden Unternehmen ist Georg Jeitler, Ehemann der ÖVP-Nationalrätin Carmen Jeitler-Cincelli, schreibt der "Kurier".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Heftige Kritik von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz