Corona-Impfung: Auch Zweifler wollen gehört werden

Bei weitem nicht jeder Ungeimpfte ist ein Coronaleugner: Doch die Debatte ums Impfen hat eine Dynamik entwickelt, die es vielen Verunsicherten schwer macht, über ihre Sorgen zu sprechen.

"Ich will nicht als Covidiot abgestempelt werden", sagt Alma Zankl. Die dreifache Mutter heißt anders, will sich aber mit ihrer Meinung nicht exponieren. Zu aufgeheizt sei die Debatte, zu einseitig die Berichterstattung. Auch die anderen Personen, mit denen die SN ausführlich über ihre Unsicherheit bezüglich Impfen gesprochen haben, fürchten, in die Kategorie der Spinner gesteckt zu werden, und wollen anonym bleiben.

Was sich wie ein roter Faden durch die Geschichten zieht, ist das Gefühl der Betroffenen, ihre Unsicherheit ...