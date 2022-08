Impfung: Nationales Impfgremium empfiehlt vierten Stich für alle ab zwölf Jahren

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren. Sie sollen sich ab September ihre vierte Impfung holen, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Bisher galt die Empfehlung nur für Menschen ab 60 Jahren. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erwartet im Herbst deutlich steigende Fallzahlen und sprach eine FFP2-Masken-Empfehlung für Innenräume aus.

"Wellen und Ansteckungen lassen sich auf Dauer nicht verhindern", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch Mittwochvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz. In den kälteren Jahreszeiten gehen Regierung und Nationales Impfgremium wieder von mehr Infektionen mit dem Coronavirus aus. "Wir haben aber Medikamente und eine Impfung, die wirkt", erklärte Rauch, der einen Impfappell an die Bevölkerung richtete.

Kollaritsch: "Man sollte nicht erst impfen gehen, wenn die Zahlen wieder steigen"

Herwig Kollaritsch vom Nationalen Impfgremium verwies darauf, dass es zunächst vor allem darum gehe "Altlasten zu bereinigen", da es viele Personen gebe, die noch nicht drei Mal gegen Corona geimpft seien. Das sei problematisch, denn "erst ab der dritten Impfung ist der Schutz hoch."

Problematisch sei außerdem, dass gerade bei vielen jüngeren Personen der Impfschutz in den kommenden Wochen ablaufe. Obwohl das Risiko einer schweren Infektion für jüngere Personen gering ist, sei es dennoch wichtig, dass auch diese Bevölkerungsgruppe auffrischen gehe. Denn nur so könne eine Impflücke verhindert werden. "Man sollte nicht erst impfen gehen, wenn die Zahlen wieder steigen." Bei Kindern von fünf bis elf Jahren soll spätestens zu Schulbeginn die Grundimmunisierung - diese besteht aus drei Impfungen - fertiggestellt werden, in dieser Altersgruppe ist derzeit keine Auffrischungsimpfung empfohlen, hieß es.

Vierter Stich sechs Monate nach dritter Impfung

Den vierten Stich empfiehlt das Nationale Impfgremium frühestens sechs Monate nach der dritten Impfung. "Wenn wir zu knapp hintereinander impfen, bringt es nicht so viel", erklärte Kollaritsch, denn das Immunsystem müsse sich erholen. Kollaritsch räumte zudem ein, dass der Impfschutz bei der Omikron-Variante geringer als bei anderen Varianten sei.

Infektion hat keinen Einfluss auf Impfschema

Sollte sich eine Person zwischen den Impfungen mit Corona infizieren, habe das keinen Einfluss auf den Zeitpunkt weiterer Impfungen, versicherte Kollaritsch: "Man sollte unabhängig davon im Impfschema verbleiben." Des Weiteren unterstrich Kollaritsch noch einmal den Nutzen der Impfung. "Ich lehne mich da vielleicht etwas aus dem Fenster, aber ich glaube, dass in Österreich niemand mehr an einer reinen Covidinfektion sterben muss, wenn die Person geimpft ist."

Empfehlung für Maske und Testen

Gesundheitsminister Rauch sprach neben der Impfung auch noch eine Empfehlung zum Tragen der Maske und zum Testen aus. "Es kann auch sein, dass die Maske in Zukunft wieder verordnet wird." Generell sehe man sich aber gut auf den Herbst vorbereitet: "Impfen, Masken und Testen werden uns hoffentlich gut durch den Herbst bringen."