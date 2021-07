Corona-Impfung: Politik buhlt jetzt um die Unbeteiligten und Zögerlichen

Die Gruppe der Impfbereiten, aber Verunsicherten gibt den Ausschlag für den Herbst.

56 Prozent der impfbaren Bevölkerung gelten aktuell als vollimmunisiert gegen Corona, für eine Herdenimmunität braucht es 80 bis 85 Prozent. Doch die Zahlen steigen - wie auch in anderen Ländern - nur mehr langsam an. Herwig Kollaritsch, Epidemiologe und Mitglied der Nationalen Impfkommission, spricht in diesem Zusammenhang lieber von Impfnachlässigkeit als von Impfverweigern. "Gegenwärtig ist das Thema extrem emotional. Eine allgemeine Impfpflicht würde den Widerstand nur verstärken", meint er.

Die Skeptiker teilen sich in vier Gruppen. Die aktiven ...