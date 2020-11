Corona: In Österreich gibt es keine 20-Tage-Quarantäne mehr für nicht infizierte Familienmitglieder

Nach Beschwerden reagierte das Gesundheitsministerium: Der Leitfaden für die zuständigen Bezirksbehörden wurde geändert. Die Praxis, dass nicht infizierte Personen doppelt so lange in Quarantäne bleiben müssen wie positiv getestete Familienmitglieder, soll damit der Vergangenheit angehören. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hatte bei dem Thema Druck gemacht.

In den vergangenen Wochen stieg die Zahl der Menschen, die von den Behörden in Quarantäne geschickt wurden, stark an - entsprechend der Ausbreitung der Coronainfektionen. Dabei zeigte sich, dass einzelne Bezirkshauptmannschaften auch nicht infizierten Personen per Bescheid bis zu 20 Tage eine Absonderung auferlegten - die Amtsärzte gingen dabei auf Nummer sicher, da nach dem medizinischen Wissensstand auch am zehnten Tag nach Beginn der Erkrankung noch eine Infektion möglich ist. Wenn in einer Familie ein Mitglied positiv getestet wurde, kamen ...