Corona-Infizierte wählen ohne Einschränkung

Allerdings FFP2-Maskenpflicht für verkehrsbeschränkte Wahlberechtigte und Beisitzer.

Die Coronainfektionszahlen steigen derzeit fast schneller als die Spannung vor dem Hofburgwahltag. Am Donnerstag gab der Leiter des Wahlkampfteams von Alexander Van der Bellen, Martin Radjaby, über Twitter bekannt, dass er die Kampagne derzeit symptomlos aus dem Homeoffice leite. Das Team teste einmal am Tag, daher sei die Infektion früh erkannt worden, so der Wahlkampfleiter.

Wie aber können Radjaby und die Zehntausenden infizierten Wähler ihre Stimme abgeben, soferne sie noch keine Wahlkarte beantragt haben? Die SN erkundigten sich ...