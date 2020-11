Corona-Information: Gallup-Umfrage bescheinigt "Salzburger Nachrichten" hohe Glaubwürdigkeit und Relevanz

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und die Bereitschaft, zur Eindämmung der Pandemie vorübergehend Freiheitsrechte aufzugeben, steigen in der Bevölkerung. Gleichzeitig ist nur noch die Hälfte der Meinung, dass die Regierung richtig mit der Coronakrise umgeht. Das geht aus einer am Mittwoch präsentierten Studie hervor, die das Gallup-Institut in Kooperation mit dem Medienhaus Wien erstellt hat.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Corona beherrscht den Alltag