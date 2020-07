Weil zuletzt mehrere Cluster um Kirchen auftraten, werden die Vorgaben verschärft. Die Maßnahmen variieren aber von Religion zu Religion.

Das Coronavirus ist längst keine Glaubensfrage mehr. Zwei Cluster in Freikirchen in Ober- und Niederösterreich, mehrere Infektionsfälle rund um zwei serbisch-orthodoxe Gemeinden in Wien und auch das katholische Stift Heiligenkreuz ist betroffen - zuletzt mehrten sich auch in Österreich die ...