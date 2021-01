Corona-Lockdown bis 24. Jänner verlängert - Anschober gab Erklärung ab

Der Lockdown in Österreich wird de facto um eine Woche verlängert. Angesichts der Blockade der Opposition entfällt die Möglichkeit des "Freitestens". Das bestätigten am Montag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wie auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Damit werden Handel, Gastronomie und Tourismuserst am 25. Jänner öffnen können, die weitere Vorgangsweise an den Schulen ist noch offen.

Das Gespräch mit den Klubobleuten der Parteien sei gut gewesen, sagte Anschober in der Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag. Die Oppositionsparteien hätten der Regierung keinen "Blankoschein" ausgestellt, aber es habe auch keine Ablehnung der Regierungsziele gegeben. Der Lockdown wird, wie berichtet, bis 24. Jänner verlängert. Drei Schritte sind nach den Worten Anschobers in den nächsten Tagen und Wochen zu erreichen: Die Infektionszahlen müssen drastisch reduziert werden.

Die Testungen werden massiv ausgeweitet.

Das Impfprogramm wird schrittweise umgesetzt. Wie es an den Schulen weitergeht, ist laut Anschober noch offen. Von der Lockdownverordnung sei der schulische Bereich legistisch nicht betroffen, der Bildungsminister werde entscheiden, ob die Schüler und Schülerinnen nicht doch ab 18. Jänner in den Präsenzunterricht zurückkehrten. Quelle: APA