Corona-Lockdown dauert bis 24. Jänner - Rückkehr in den Präsenzunterricht eine Woche früher?

Der Lockdown in Österreich wird de facto um eine Woche verlängert. Angesichts der Blockade der Opposition entfällt die Möglichkeit des "Freitestens". Das bestätigte am Montag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Damit werden Handel, Gastronomie und Tourismus erst am 25. Jänner öffnen können, die weitere Vorgangsweise an den Schulen ist noch nicht endgültig geklärt.

Der Lockdown wird, wie berichtet, bis zum 24. Jänner verlängert. Anschober bestätigte am Montag das verkündete Aus für das "Freitesten" nach der Sitzung des Hauptausschusses im Parlament. "Das heißt, dass das frühere Raustesten aus dem Lockdown nicht möglich sein wird", sagte der Gesundheitsminister zur Ablehnung der Opposition. Diese hatte sich gegen das erst am Silvesterabend zur Begutachtung verschickte Gesetzespaket gestellt. Er bedauere das, akzeptiere aber die demokratische Entscheidung, sagte Anschober. Das Gespräch mit den Klubobleuten von SPÖ, Neos und FPÖ sei ein gutes gewesen, allerdings hätte die Regierung keinen "Blankoschein" ausgestellt bekommen. Drei Ziele sind nach den Worten Anschobers in den nächsten Tagen und Wochen zu erreichen: Die Infektionszahlen müssen drastisch reduziert werden.

Die Testungen werden massiv ausgeweitet.

Das Impfprogramm wird schrittweise umgesetzt. Faßmann kündigte wöchentliche Tests in Schulen an Unklar war am Montag vorerst, was das Aus für das "Freitesten" nun für den für 18. Jänner geplanten Start des Präsenzunterrichts bedeutet. Zuständig ist hier nicht Anschober, sondern Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Aus dessen Haus hieß es, laut geltender Rechtslage startet mit 7. Jänner das Distance Learning, am 18. Jänner dann der Präsenzunterricht. Gleichzeitig betonte man in Faßmanns Büro, die Rückkehr in die Klassenzimmer sei immer auch abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Man werde gemeinsam mit dem Bildungsministerium "in den nächsten Tagen das weitere Prozedere besprechen", sagte Anschober zu diesem Thema. Wie Faßmann im Ö1-Mittagsjournal im Montag zudem ankündigte, sollen Hygienemaßnahmen an den Schulen noch weiter verschärft werden. Derzeit werde ein "ehrgeiziges Programm" entwickelt, um künftig eine wöchentliche Testung von Schülern und Lehrern zu ermöglichen. Dabei sollen nicht die doch recht unangenehmen Nasen-Rachenabstriche zum Einsatz kommen, sondern ein neues Testverfahren, bei dem nur im vorderen Nasenbereich Abstriche genommen werden. Quelle: SN