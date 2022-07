Corona: Quarantäne steht vor dem Aus

Coronainfizierte könnten bald nicht mehr automatisch in Quarantäne geschickt werden. Die Länder sind unterschiedlicher Meinung, Alleingänge wie bisher wird es aber nicht geben.

Die Frage, wie es mit den Coronaquarantäneregeln weitergeht, wurde zuletzt zur Chefsache erklärt. An der Bund-Länder-Konferenz am Montag nahm auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teil. Hintergrund für die hochkarätige Runde: Die Regierung will trotz hoher Infektionszahlen die Coronaquarantäne lockern. Eine endgültige Entscheidung ist bei dem Treffen aber noch nicht gefallen. In einer Aussendung hielt die Regierung im Anschluss aber fest, dass derzeit rund 1600 Spitalsbetten von Coronainfizierten belegt seien und eine Überlastung des Gesundheitssystems nach aktueller Einschätzung nicht zu erwarten ...