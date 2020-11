Corona-Quarantäne wird streng kontrolliert

243.600 Mal klopfte heuer die Polizei an die Tür von abgesonderten Personen. Beim Bruch der Quarantäne drohen hohe Strafen.

Zehntausende Menschen befinden sich österreichweit in Coronaquarantäne. Entweder weil sie selbst positiv getestet wurden, weil sie als Kontaktperson einen Absonderungsbescheid erhalten haben oder weil sie etwa aus einem Risikogebiet eingereist sind. Immer wieder gibt es Meldungen über Quarantänesünder. Und das, obwohl es tagtäglich auch zahlreiche Quarantänekontrollen in Österreich gibt. Einen Überblick über die Kontrollen und etwaige Quarantäneverstöße zu bekommen ist schwierig. Jedes Bundesland handhabt das unterschiedlich. Zum Teil gibt es auch Unterschiede auf Bezirksebene. Außerhalb von Wien übernimmt in einem ...