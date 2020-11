Corona: Schutz für Altenheime ist löchrig

Das Coronavirus fernzuhalten gelingt in vielen Heimen nicht wirklich. Und dies, obwohl immer klar war, dass die Bewohner zu der gefährdetsten Bevölkerungsgruppe gehören.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen grassiert in Österreichs Alten- und Pflegeheimen das Coronavirus. Seit Anfang Oktober sind in den Heimen genauso viele Menschen gestorben wie in den sieben Monaten zuvor (323 von 607). Insgesamt wurden in Österreich bisher 2116 Covid-19-Tote gezählt.

Dabei war seit Beginn der Pandemie klar, dass gerade ältere Menschen durch das Virus besonders gefährdet sind und besonders geschützt werden müssen. Warum sich das Virus derzeit dann trotzdem in den Heimen verbreitet? Der Präsident des Bundesverbands der Alten- ...