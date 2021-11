Corona: Stufe für Stufe zu den Verschärfungen

Die Coronalage verschlimmert sich deutlich. Welche Maßnahmen nun kommen und welches Bundesland eigentlich Lockerungen will.

Das Virus treibt die Bundesregierung immer schneller die Stufen hinauf. Also die Stufen des Corona-Stufenplans, der im Spätsommer präsentiert wurde. Seit Dienstag ist klar, dass in ganz Österreich bald schärfere Coronaregeln kommen werden. Grund dafür ist die steigende Zahl der Covid-Intensivpatienten, an dieser Zahl orientiert sich der Stufenplan. Von Allerheiligen auf Allerseelen wurde nun die Marke von 300 Intensivpatienten überschritten. Am Dienstag vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium 317 Coronapatienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Das waren um 25 ...