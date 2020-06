Corona-Tests vor Ibiza-U-Ausschuss-Start am Donnerstag

Unter verschärften gesundheitlichen Sicherheitsbedingungen geht am Donnerstag der Ibiza-Untersuchungsausschuss an den Start. Neben Körpertemperatur-Messungen und der Empfehlung für Journalisten zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz können sich diese sowie Abgeordnete und Parlamentsmitarbeiter bereits am Mittwoch auch einem Corona-PCR-Test unterziehen. Mehrere Zeugen haben dennoch schon abgesagt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gudenus und Strache sollen aussagen