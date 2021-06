Corona-Testsystem an Schulen bleibt bis zu Ferienbeginn

Das Corona-Testsystem an den Schulen wird bis zum Ferienbeginn weiter bestehen bleiben. Über das Vorgehen ab Beginn des kommenden Schuljahrs ist noch nicht entschieden, meinte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Im Endeffekt werde dies vor allem von den Infektions- und Inzidenzzahlen abhängig sein.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Corona-Testsystem an Schulen bleibt bis Ferienbeginn