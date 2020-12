Corona untergräbt die Menschenrechte

Liga für Menschenrechte ortet "massive Grundrechtsauseinandersetzungen" im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung. Auch die österreichische Asylpolitik erntet wenig Lob am "Tag der Menschenrechte".

Viele Menschenrechtsprobleme, die uns seit Jahren begleiten, wurden durch die Coronapandemie noch verschärft. Das erklärte die Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte, Barbara Helige, am Tag der Menschenrechte bei der Internet-Präsentation des "Menschenrechtsbefunds 2020". Gerade in der Pandemie sei wieder einmal deutlich geworden, dass geltende Menschenrechtsdokumente wie die Europäische Menschenrechtskonvention, die Grundrechtscharta und die Bundesverfassung keine Gewähr dafür bieten, dass es nicht zu massiven Grundrechtsauseinandersetzungen komme. In der Corona-Pandemie stünde das Recht auf körperliche Unversehrtheit in einem Spannungsverhältnis zu den ...