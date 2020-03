Corona: Warum Zahnärzte jetzt zusperren

Die besondere Gefahr, die derzeit in den Ordinationen lauern würde, heißt Spraynebel. Auch andere Ärzte überlegen Schließungen. Mutter-Kind-Untersuchungen können etwa verschoben werden.

Wer derzeit dringend einen Zahnarzt braucht, kann bei der Suche fast nur scheitern. Viele Praxen haben vorerst überhaupt dichtgemacht und leiten die Patienten auf ihren Tonbändern an Notdienste weiter. Andere sind zu einem Notbetrieb bereit, das aber nur nach telefonischer Voranmeldung und nur in absoluten Akutfällen.

Der drohende Engpass just bei der zahnmedizinischen Versorgung kommt nicht von ungefähr: Zahnarztpraxen sind potenzielle Superverbreiter des Coronavirus. Martin Hönlinger, Chef der Salzburger Zahnärztekammer, erklärt warum: "Bei Zahnbehandlungen entsteht ein Spraynebel im Umkreis von drei Metern, der auch einige Zeit in der Luft bleibt."

Davor könnten sich die behandelnden Ärzte und ihre Mitarbeiter mangels Ausrüstung nicht schützen - und die auf einen womöglich mit dem Virus Infizierten nachfolgenden Patienten auch nicht. Deshalb seien Zahnbehandlungen in normalen Praxen derzeit viel zu gefährlich. "Stellen Sie sich vor, ein Patient ohne Symptome ist infiziert, eine Woche später ist er krank", sagt Hönlinger.

Da ein Zahnarzt im Durchschnitt 40 Patienten pro Tag habe, müsse dann eine riesige Prüfungsmaschinerie in Gang gesetzt werden: Fünf Tage mal 40 Patienten macht 200 womöglich Infizierte, die vielleicht alle Familie haben. "Das wäre eine Katastrophe, und da rede ich noch gar nicht von Haftungsfragen", erklärt Hönlinger. Einige wenige europäische Länder hätten bereits reagiert und die Zahnarztordinationen von Staats wegen geschlossen und Notdienste aufgebaut, die allen Kriterien entsprechen: ausreichend Schutzausrüstung, jeweils nur ein Patient im Wartezimmer und im Behandlungsraum.

In Salzburg versuche man nun, einen Notdienst zu organisieren, um zumindest eine Schmerzbehandlung durchführen zu können, sagt Hönlinger. Das größte Problem sei derzeit, an genügend Schutzausrüstung zu kommen, Deutschland habe tagelang den Nachschub blockiert und in Österreich gebe es keine Produktionsstätte.

Auch von vielen Wahlärzten wird derzeit kolportiert, dass sie drauf und dran sind zu schließen. Tritt das in größerem Umfang ein, trifft das insbesondere die gynäkologische (und die psychiatrische) Versorgung im niedergelassenen Bereich. Die gesamte gynäkologische Versorgung wird in Österreich zu rund 16 Prozent (und die psychiatrische Versorgung zu 17,6 Prozent) von Wahlärztinnen und Wahlärzten gemacht. Wahlärzten steht es frei, ihre Ordination zu schließen, Kassenärzten nicht, weil sie einen Versorgungsauftrag zu erfüllen haben. Längst gibt es allerdings mehr Wahl- als Kassenärzte in Österreich: 7099 Kassenärzten standen zuletzt 10.099 Wahlärzte und 1089 niedergelassene Ärzte mit nur kleinen Kassen gegenüber.

Patientenanwalt Gerald Bachinger berichtet bereits von Fällen, in denen Patienten mit chronischen Leiden vergeblich auf Arztsuche seien - etwa weil sie zur Augendruckkontrolle müssten. Die Situation sei derzeit wirklich schwierig, weil Zugangsbeschränkungen zu den Ordinationen unbedingt notwendig seien, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. "Wenn etwas passiert, wird die ganze Ordination unter Quarantäne gestellt, das hilft auch niemandem", sagt Bachinger. Andererseits: In Ambulanzen ausweichen gehe derzeit erst recht nicht. "Irgendwie müssen wir einen Weg finden, um die Grundversorgung sicherzustellen."

Die Ärztekammer (ÖAK) hat die niedergelassenen Mediziner angewiesen, sich auf Patienten zu konzentrieren, die eine ärztliche Behandlung akut benötigen. Ärzte mit Kassenvertrag müssten ihre Ordinationen grundsätzlich offen halten (sofern keine behördliche Schließung angeordnet wurde). Akzeptiert würden aber verkürzte Mindest-Öffnungszeiten, wenn sich in den Praxen das Patientenaufkommen "erheblich reduziert".

Einmal mehr betont die ÖAK, dass Patienten ihren Arzt zunächst telefonisch kontaktieren müssten, dann werde die weitere Vorgangsweise geklärt. Seien Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen termingerecht nicht möglich, habe das derzeit keine finanziellen Folgen.