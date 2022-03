Corona: Woher kommen all die Infizierten?

Maskenlos in die Schule, dichtgedrängt im Hörsaal, eine hochansteckende Variante und fast keine Restriktionen mehr: Der rasante Anstieg der Coronazahlen überrascht nicht.

Sie haben sich das Handgelenk beim Snowboarden gebrochen. Oder die Schulter beim Skifahren ausgekugelt. Oder sie sind mit einem Blinddarmdurchbruch ins Spital eingeliefert worden - und finden sich plötzlich als Covidinfizierte wieder. Ein Drittel der Coronafälle in den Tirol Kliniken sind Zufallsfunde, wie der Krankenhaus-Sprecher den SN berichtet.

Was die Vermutung nahelegt, dass es quer durch Österreich eine hohe Dunkelziffer an Infizierten gibt. Traditionell am wenigsten getestet wird im Westen. Tirol, Salzburg und Vorarlberg sind die Schlusslichter. In der Bundeshauptstadt, die auch Testhauptstadt ist, wird der größte Teil asymptomatischer Fälle entdeckt. Bei zwei von drei der festgestellten Infektionen gibt es in Wien keine typischen Symptome - ohne Tests wären sie also gar nicht als Coronapatienten registriert werden.

Aufgrund der rasant steigenden Inzidenzzahlen ist schon lange nicht mehr nachvollziehbar, wo sich die Menschen anstecken. Bis vor kurzem informierte darüber die sogenannte Cluster Analyse, die die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) erstellte. Dann schossen die Infektionszahlen durch die Decke. Die Kontaktnachverfolgung brach zusammen, die Rückverfolgungsquoten sind seither unter ferner liefen. 60 bis 70 Prozent müssten sie mindestens betragen, damit man eine aussagekräftige Einschätzung erstellen kann, heißt es bei der AGES.

Bei täglichen Neuinfektionen an der 50.000er-Marke kann man sich praktisch überall anstecken. Zum Beispiel an der Universität Wien. Diese hat kürzlich fast sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben, nur die Maske ist noch vorgeschrieben. Wohin das führt, schilderte den SN ein dort tätiger Professor: In seinem für 200 Studierende ausgelegten Hörsaal seien mehr als 300 Studenten erschienen - nicht nur alle Plätze waren mit Hörerinnen und Hörern belegt, auch die Stufen und der Bereich vor den Sitzreihen. "Es gibt - wie leider in den meisten Hörsälen - keine Fenster oder sonstige Möglichkeiten zur natürlichen Belüftung, die Luft war bald zum Schneiden, einige Studierende trugen die Masken unter der Nase oder nahmen sie, um noch schnell etwas zu essen oder zu trinken, überhaupt kurz ab", berichtet der Professor. Nach der Vorlesung habe er eine Mitteilung der Uni des Inhalts erhalten, dass einige Studierende dieser Vorlesung hinterher positiv getestet worden seien. Dazu komme wohl eine erhebliche Dunkelziffer. "Absurd und unverantwortlich" sei es, diesen Öffnungskurs zu fahren, sagt der Professor, der seine Vorlesung mittlerweile wieder ins Internet verlegt hat - "auch zum Schutz der Studierenden", wie er betont.

Noch viel größer dürfte die Ansteckungsgefahr in den Schulen und Kindergärten sein. Dort sind die Masken gefallen. Oberösterreich meldete dieser Tage 8712 Neuinfektionen. Davon betrafen nicht weniger als 1790 Schülerinnen, Schüler und Lehrende. Mit 45 Prozent liegt die Durchimpfungsrate bei Schülern deutlich unter dem Schnitt der Gesamtbevölkerung.

Neben dem Bildungsbereich sind Pflegeheime und Krankenanstalten Hot Spots. Auf den Intensivstationen spiegelt sich die dramatische Steigerung der Infektionsraten derzeit nicht so sehr, aber auf den Normalstationen geht es rund - vor allem wegen der Personalausfälle, die etwa in den Tirol Kliniken bis zu 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen.

Die Epidemiologin Eva Schernhammer warnte am Freitag im ORF-Morgenjournal, dass Österreich möglicherweise demnächst wieder an der systemkritischen Grenze kratzen könnte. Während der Bund komplett auf Öffnung setzt, behält Wien teilweise strengere Regeln bei. Ein Sprecher von Stadtrat Peter Hacker weist darauf hin, dass man demnächst "im Blindflug unterwegs" sein werde. Denn das Gesundheitsministerium - noch unter Ex-Minister Mückstein - hatte angekündigt, dass das kostenlose, flächendeckende Testen mit Monatsende ausläuft.