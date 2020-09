Coronamaßnahmen greifen: Zahl der Neuinfektionen leicht rückläufig.

Auch andere Parameter stimmen positiv. Die Polizei überprüft das Einhalten der Sperrstunden mit Tausenden Schwerpunktkontrollen.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist leicht rückläufig. Österreichweit meldete das Innenministerium am Sonntag 662 Neuerkrankungen. Dem stehen 435 Neugenesene gegenüber. Die höchsten Zahlen wurden wieder in Wien (279) und Niederösterreich (109) verzeichnet. Die Reproduktionszahl liegt erstmals wieder bei 1,0. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist auf 41,9 gefallen, in der Woche von 17. bis 23. September lag diese noch bei 54,8.

Im Büro des grünen Gesundheitsministers Rudolf Anschober spricht man von einer Stabilisierung auf hohem Niveau. ...