Coronapolitik - der lange Weg zurück

Wer ist schuld an den Fehlern während der Coronakrise? Diese Frage zu stellen hilft nicht wirklich weiter.

Die allgemeine Impfpflicht ist zu einem Symbol dafür geworden, was in der Coronapolitik falsch gelaufen ist. In einer berühmt gewordenen nächtlichen Sitzung am Tiroler Achensee von Regierung und Landeshauptleuten im November 2021 im Abtausch gegen einen neuerlichen Lockdown ersonnen; im Februar 2022 im Parlament beschlossen; dann ausgesetzt - und schließlich abgeschafft, ehe sie noch in Kraft getreten ist. Heute, in der Nachbetrachtung, will aber niemand mehr wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, scheint es.

Der Salzburger Landeshauptmann (ÖVP) etwa ...