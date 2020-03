Coronavirus: An Volksschulen und Unterstufen ab Montag nur mehr Betreuung

Auch an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen findet ab Montag kein Unterricht mehr statt. Das teilte das Bildungsministerium in einem der APA vorliegenden Schreiben den Direktoren mit. Stattdessen gilt jene Regelung, die am Mittwoch in Kraft getreten wäre: Schüler werden nur mehr im Bedarfsfall betreut.

SN/APA (Symbolbild/Keystone)/JEAN-C Es wird mit leeren Schulen gerechnet