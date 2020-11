Coronavirus - die Intensivbetten in Österreichs Krankenhäusern füllen sich rasant

Eine erste Intensivstation hat ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Bundesländer melden Anstiege von um die 30 Prozent binnen weniger Tage. Die Wirkung des Lockdowns wird sich in den Krankenhäusern frühestens in zwei Wochen zeigen.

Die Intensivstation im Krankenhaus Dornbirn ist zwar klein. Dass sie aber schon am Sonntag an ihre Kapazitätsgrenze stieß und derzeit keine Intensivpatienten mehr aufnehmen kann, ist symptomatisch dafür, wie schnell sich die Spitäler derzeit mit Covid-Patienten füllen.

Allein zwischen Freitag und Sonntag stieg die Zahl der Erkrankten, die in Österreichs Spitälern behandelt werden müssen, um acht Prozent (auf 1948 inklusive Intensivpatienten). Schwerer wiegt der Anstieg bei den Intensivpatienten: Am Freitag waren es 262, am Sonntag bereits 291, ein ...