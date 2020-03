Coronavirus: Die Politik steht nicht wirklich still

Die Vorarlberger und Steirer werden in die Wahllokale gebeten, die Parlamentarier und der Finanzminister ins Parlament. Denn die Republik muss auch (und gerade) in Krisenzeiten funktionieren.

Keine Großveranstaltungen, Abstand halten, die sozialen Kontakte reduzieren, Menschenansammlungen meiden. So lauten die Vorgaben der österreichischen Bundesregierung, die seit ihrer Bekanntgabe am Dienstag durch Bundeskanzler, Gesundheitsminister und Innenminister eine Reihe von Absagen und Stornierungen vor allem in der Kultur- und ...