Coronavirus: Oberösterreich will gegen private Garagenpartys vorgehen

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigte am Mittwoch rechtliche Schritte gegen private Partys in Garagen oder Stadeln an. Er warnte zudem vor kritischen Zuständen in den Spitälern.

Im Landhaus in Linz herrscht im Vorfeld des Halloween-Wochenendes Alarmstimmung. Hintergrund sind rasant steigende Infektionszahlen und immer vollere Spitäler. Landeshauptmann Stelzer wolle daher die Maßnahmen verschärfen, um private Partys in Garagen oder Stadeln am kommenden Wochenende Einhalt zu gebieten. "Jetzt ist nicht die Zeit für Stadelfeste oder Garagenpartys", betonte Stelzer in einer Videobotschaft, die er am Mittwoch auf Facebook teilte. Ab Freitag sollen demnach rechtliche Schritte gegen Partys in Garten und Hütten gesetzt werden. "Das macht mir keine Freude, aber es muss sein." Wie genau diese Schritte aussehen, ist bislang ungeklärt.

Stelzer verknüpfte die Ankündigung mit einem Appell an die Oberösterreicher, sich an die Regeln zu halten und "keine Schlupflöcher" zu suchen. "Wenn die Infektionszahlen weiter so steigen, wird es kritisch in unseren Krankenhäusern."

Hintergrund sind die zuletzt stark gestiegenen Coronazahlen. Auch die Lage in den Spitälern spitzt sich zu. "Die steigenden Zahlen sollen ein Weckruf sein. Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein. Keiner will das Land ein zweites Mal zusperren", sagte Stelzer in seiner Ansprache. Am Dienstag wurde bekannt, dass man damit beginnt, nicht sofort nötige Eingriffe zu verschieben. Angesichts der sehr personalintensiven Behandlung von Covid-19-Patienten befürchtet man in den Krankenhäusern, an Kapazitätsgrenzen zu stoßen, wenn sich die Infektionskurve so weiterentwickelt wie zuletzt. Dann wären in Oberösterreich die für Coronapatienten vorgehaltenen Plätze Anfang November aufgebraucht, was einen Totalstopp elektiver Leistungen bedeuten würde. Hinzu kommt, dass es täglich Hunderte Neuinfektionen im Bundesland gibt und sich diese Zahlen erst zeitverzögert in der Auslastung von Spitals- und Intensivbetten niederschlagen.

Quelle: APA